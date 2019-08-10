Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не смог продолжить матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за травмы. На десятой минуте встречи, во время эпизода с пропущенным голом получил травму вратарь «Динамо» Антон Шунин.

Наука Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.

Общество Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей Почти два миллиарда рублей пытаются взыскать судебные приставы с дворника, работающего в подмосковном Воскресенске.

Политика Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.

Политика Трамп усомнился в адекватности Джо Байдена Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение умственные способности кандидата на пост главы государства Джо Байдена.

Общество Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Происшествия Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28 Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.

Общество Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Армия и оружие В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Футбол Мойес может возглавить клуб Бекхэма Новый клуб MLS "Интер Майами" может возглавить бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес, сообщает the Mirror.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.

Происшествия Бизнесмена избили, связали и ограбили на 7 млн рублей в Москве Преступники избили гендиректора фирмы, связали его веревкой, и, угрожая пистолетом, похитили рюкзак, в котором были денежные средства - 7 млн рублей.

Игры GTA 5 запустили на самых низких настройках графики Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.