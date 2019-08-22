Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 05:44
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов. 21-летний вратарь подпишет трехлетний контракт.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду
Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено 19 августа в 19:12
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.
Обновлено в 01:42
Общество
В Китае постоянно игравший в смартфоне мальчик заработал косоглазие
Окулист посоветовал мальчику ограничить время, проводимое перед экраном смартфона на несколько месяцев.
Обновлено в 07:27
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Все детские поликлиники в Ленобласти переоснастят к 2021 году
По словам зампредседателя комитета по здравоохранению Ленобласти Павла Рязанова, проект детского здравоохранения подразумевает под собой переход всех 22-х детских поликлиник в регионе на «бережливый» формат, а также их оснащение современным оборудованием.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной
Обновлено в 06:26
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Ульяновске мужчина устроил стрельбу
Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Политика
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год
Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:49
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
Обновлено в 05:41
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Fitch дало прогноз по росту кредитования в России
По данным Fitch, в феврале-июне корпоративные кредиты выросли на 1,1 трлн рублей (2,8%), а розничные — на 1,2 трлн руб. (7,9%).
Обновлено в 06:38