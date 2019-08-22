Футбол

Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 05:44

Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов. 21-летний вратарь подпишет трехлетний контракт.
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Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»

Sport24.ru05:44

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ЦСКА отзаявил вратаря Кырнаца. Он переходит в СКА Хабаровск

Sports.ru05:48
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