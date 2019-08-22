Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 05:44
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов. 21-летний вратарь подпишет трехлетний контракт.
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Обновлено в 09:05
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Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
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Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
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«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Медики назвали продукт, помогающий быстро похудеть
Ростки пшеницы могут заметно помочь в похудении.
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Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Экономика
Россия с 10 сентября снизит пошлины на легковые автомобили до 15%
Снижение ввозных пошлин на легковые автомобили с 10 сентября с 17% до 15% станет заключительным этапом выполнения Россией своих обязательств, взятых при присоединении к ВТО семь лет назад, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
Обновлено в 04:30
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу
Как сообщает AS, мадридцы рассматривают 36-летнего игрока в качестве временного дублера Тибо Куртуа на случай, если Кейлор Навас покинет команду этим летом.
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При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
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Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
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Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
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Наука
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Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новейшую модернизацию танков Т-72 русской магией
«Русская магия превратила танк Т-72 в уникального бойца, который прекрасно подходит для городских боев», – пишут китайские журналисты.
Обновлено вчера в 13:43
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Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Космос
Робота Федора отправили на МКС с Байконура
Антропоморфная машина отправилась на станцию, где будет работать под управлением космонавтов Ракету «Союз-2.1а» с роботом Федором на борту отправили на международную космическую станцию, сообщает сайт «Роскосмос», где он должен будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова.
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Происшествия
В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу
Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
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