Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 05:44
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов. 21-летний вратарь подпишет трехлетний контракт.
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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
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Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
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