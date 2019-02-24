Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ееLenta.ru 14:55

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее

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