Футбол

Вратарь «Челси» Кепа оштрафован за отказ уходить с поляRT на русском 02:09

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Как сообщает официальный сайт клуба, страж ворот «Челси» испанец Кепа Аррисабалага заплатит штраф в размере недельной зарплаты за отказ уходить с поля в концовке финала Кубка лиги против «Манчестер Сити». Деньги будут перечислены в пользу благотворительного фонда Chelsea Foundation.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вратарь «Челси» оштрафован за отказ от замены

Газета.Ruвчера в 20:01

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену

РИА Новости00:52

Сарри: мы поговорили с Кепой об инциденте, для меня этот вопрос теперь закрыт

Чемпионат02:44

Кепа Аррисабалага: «Хочу извиниться за свое поведение перед тренером, клубом, товарищами по команде и болельщиками. Я извлеку урок из этого эпизода»

Спорт-Экспресс02:54

Кепа извинился перед Сарри за свое поведение в финале Кубка лиги

Матч ТВвчера в 20:18

Кепа извинился перед Сарри за отказ от замены в финале Кубка лиги

Sport24.ruвчера в 19:28

Андрей Бутенко: В России Кепу тоже нельзя было бы заменить против его воли

Советский спортвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки

Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Футбол

Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 02:32
Происшествия

ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Божена Рынска допустила версию насильственной смерти Малашенко

Смерть со-основателя НТВ Игоря Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире

Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Музыка

Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса

Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Политика

Британский посол сообщил, что Скрипали живы

Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства.
Обновлено в 02:56
Авто

Opel возвращается на российский рынок

Обновлено в 02:11
Политика

Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера

Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Политика

В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Политика

Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Обновлено в 01:30
Происшествия

Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы

В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Глава МИД Ирана объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

СКР возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военнослужащих по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
Обновлено в 02:41
Происшествия

Полицейские проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что девушку могли насильно посадили в автомобиль три человека.
Обновлено в 02:46
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля с откровенными сценами

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ранее остро высказавшийся о недопустимости демонстрации художественных постановок с обнажёнными сценами в Дагестане, удалил свой пост в социальной сети.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро

У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и инсульт, добавили в ведомстве.
Обновлено в 01:23
Экономика

Авиабилеты в России подорожали на треть

В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Музыка

Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 02:27
Экономика

Банки в январе выдали на 22% кредиток больше

Российские банки в январе увеличили выдачу новых кредиток на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 02:29
Общество

Гордума Екатеринбурга «завернула» референдум о храме Святой Екатерины

Напомним, ранее комиссия по местному самоуправлению под руководством Алексея Вихарева рекомендовала гордуме не давать согласия на проведение референдума о храме Святой Екатерины.
Обновлено в 02:38
Спорт

Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Американские военные пожаловались на соседство со змеями

Обновлено в 00:42
Армия и оружие

ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Пятимесячная девочка умерла в доме ребёнка в Хабаровске

Тело пятимесячной девочки было обнаружено накануне вечером в кроватке в помещении одной из групп дома ребёнка.
Обновлено в 02:32
Общество

Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
Политика

Facebook разблокировал страницы проекта RT

Facebook разблокировал страницы проекта In The Now, связанного с российским телеканалом RT; как пояснил CNN представитель Facebook, это решение было принято после того, как компания Maffick Media (владелец этих страниц) согласилась указать в их описании, что они связаны с RT и Ruptly.
Обновлено в 01:47
ещё по теме
Кепа Аррисабалага
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Челси» и национальной сборной Испании. По национальности является баском.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное