Футбол

Бывший вратарь сборной Англии Грин объявил о завершении карьерыСоветский спорт 09:08

1 фото
Бывший голкипер сборной Англии Роберт Грин объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний вратарь написал в своем твиттере. Грин 23 года выступал на профессиональном уровне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бывший вратарь сборной Англии объявил о завершении карьеры

Sportbox.RU09:28

Бывший вратарь сборной Англии объявил о завершении карьеры

Матч ТВ09:28

Вратарь «Челси» объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:58

Бывший вратарь сборной Англии Грин объявил о завершении карьеры

Советский спорт09:08

Вратарь «Челси» Грин объявил о завершении карьеры

Чемпионат09:24

Бывший голкипер сборной Англии Грин завершил карьеру

Sport24.ru08:54

Экс-вратарь сборной Англии Роберт Грин завершил карьеру футболиста

РИА Новости08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения

Обновлено в 08:49
Политика

Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Наука

Земля перерабатывает дно океана в алмазы

Обновлено вчера в 01:56
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Кино

Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

Обновлено в 07:30
Политика

Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания

Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом.
Обновлено в 11:29
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Финансы

«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
Обновлено в 10:04
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Авто

В России отзывают 330 автомобилей Mercedes-Benz

Обновлено в 10:35
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика

В Киеве решили украинизировать русские фамилии

Новая редакция «Украинского правописания» обяжет граждан страны изменить написание русских фамилий.
Обновлено в 13:38
Политика

В Мадриде арестовали предполагаемого члена ИГ

В доме задержанного в Мадриде провели обыск, сам он арестован.
Обновлено в 10:02
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Происшествия

СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в следственном изоляторе-1 в Ярославле.
Обновлено в 13:30
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Футбол

Гандболист Дибиров был признан лучшим левым крайним Лиги чемпионов

Россиянин Тимур Дибиров из македонского "Вардара" признан болельщиками лучшим левым крайним Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.
Обновлено в 08:58
Интернет

Apple увеличила лимит на загрузку приложений по сотовой сети

Компании Apple после огромного количества жалоб от пользователей решила поднять лимит с 150 до 200 Мегабайт, а все что выше придется загружать через Wi-Fi.
Обновлено в 09:21
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Грин
Британский футболист
Английский футболист, вратарь клуба «Челси».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное