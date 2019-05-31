Бывший вратарь сборной Англии Грин объявил о завершении карьерыСоветский спорт 09:08

Бывший голкипер сборной Англии Роберт Грин объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний вратарь написал в своем твиттере. Грин 23 года выступал на профессиональном уровне.

Политика Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.

Политика Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Экономика На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Политика Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.

Финансы «ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Общество Законы июня освободят россиян от роуминга Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».

Экономика ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Политика В Киеве решили украинизировать русские фамилии Новая редакция «Украинского правописания» обяжет граждан страны изменить написание русских фамилий.

Политика В Мадриде арестовали предполагаемого члена ИГ В доме задержанного в Мадриде провели обыск, сам он арестован.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Происшествия СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в следственном изоляторе-1 в Ярославле.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Футбол Гандболист Дибиров был признан лучшим левым крайним Лиги чемпионов Россиянин Тимур Дибиров из македонского "Вардара" признан болельщиками лучшим левым крайним Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.

Интернет Apple увеличила лимит на загрузку приложений по сотовой сети Компании Apple после огромного количества жалоб от пользователей решила поднять лимит с 150 до 200 Мегабайт, а все что выше придется загружать через Wi-Fi.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.