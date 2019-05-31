Футбол
Вратарь «Челси» Грин объявил о завершении карьерыЧемпионат 09:24
Вратарь «Челси» Роберт Грин в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 12:00
Здоровье
В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза
В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
«Это меня заводит»: Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
Обновлено в 09:08
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
Экспертный совет Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты четырех заводов на сумму 10 млрд рублей.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени
Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»
Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Общество
С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг
Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 04:30
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Политика
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске
Обновлено вчера в 13:22