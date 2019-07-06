Футбол
Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»Матч ТВ 11:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
Обновлено в 13:45
Происшествия
Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Наука
ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций
Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией
Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.
Обновлено в 09:00
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба
Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой
Как рассказала Яна Рудковская, остальные двое сыновей пока своих девушек домой не приводили, лишь показывали снимки с возлюбленными.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Авто
Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Единоборства
Российские дзюдоисты Бобрикова и Часыгов выиграли бронзу Универсиады
В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.
Обновлено в 13:17
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Наука
Шум магнитных монополей смогли услышать
Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40