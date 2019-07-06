Футбол

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»Матч ТВ 11:25

Вратарь Марцин Булка перешел из «Челси» в «ПСЖ».
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Вратарь Булка перешел в «ПСЖ»

Sports.ru11:27

«ПСЖ» подписал контракт с Булкой

Чемпионат11:51

«ПСЖ» подписал Булку

Евро-футбол.ру11:38

Булка подписал контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru12:33

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Матч ТВ11:25

Булка подписал двухлетний контракт с ПСЖ

Soccer.ru10:41

Булка подписал двухлетний контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс10:32
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Происшествия

Во Флориде в торговом центре произошел взрыв

Обновлено в 13:45
Происшествия

Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии

Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Наука

ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций

Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено вчера в 06:28
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Обновлено в 11:02
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией

Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.
Обновлено в 09:00
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Политика

Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России

Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике

Обновлено в 12:27
Происшествия

Телеведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в Калифорнии

Обновлено в 05:38
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия

«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля

В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Как рассказала Яна Рудковская, остальные двое сыновей пока своих девушек домой не приводили, лишь показывали снимки с возлюбленными.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Сын Алибасова раскрыл источник дохода на лечение болезни отца

Обновлено в 09:17
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Авто

Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Единоборства

Российские дзюдоисты Бобрикова и Часыгов выиграли бронзу Универсиады

В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.
Обновлено в 13:17
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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