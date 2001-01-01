Футбол

Вратарь Чех назвал финал Лиги Европы идеальным завершением карьерыPravda.Ru 10:47

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
2 фото
Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил о том, что завершит карьеру после финала Лиги Европы против "Челси". Голкипер назвал эту игру идеальным моментом для того, чтобы уйти из футбола. Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси".
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