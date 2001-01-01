Вратарь Чех назвал финал Лиги Европы идеальным завершением карьерыPravda.Ru 10:47

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил о том, что завершит карьеру после финала Лиги Европы против "Челси". Голкипер назвал эту игру идеальным моментом для того, чтобы уйти из футбола. Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси".

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