Футбол
Вратарь Чех назвал финал Лиги Европы идеальным завершением карьерыPravda.Ru 10:47
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил о том, что завершит карьеру после финала Лиги Европы против "Челси". Голкипер назвал эту игру идеальным моментом для того, чтобы уйти из футбола. Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси".
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Петр Чех сыграет в финале Лиги Европы против «Челси». Это идеальное завершение карьеры
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