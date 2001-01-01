Футбол

Вратарь Чех назвал финал Лиги Европы идеальным завершением карьерыPravda.Ru 10:47

Челси — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
27
Кристенсен
  
30
Луиз
  
3
Алонсо
  
8
Баркли
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
11
Педро
  
18
Жиру
  
10
Азар
  
1
Чех
  
5
Папастатопулос
  
6
Косьельни
  
18
Монреаль
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
11
Торрейра
  
10
Озил
  
34
Джака
  
31
Колашинац
  
14
Обамеянг
  
9
Ляказетт
  
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил о том, что завершит карьеру после финала Лиги Европы против "Челси". Голкипер назвал эту игру идеальным моментом для того, чтобы уйти из футбола. Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси".
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Вратарь Чех назвал финал Лиги Европы идеальным завершением карьеры

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Петр Чех сыграет в финале Лиги Европы против «Челси». Это идеальное завершение карьеры

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