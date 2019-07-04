Контракт рассчитан до конца июля будущего года. Отметим, что легендарный вратарь уже играл в «Ювентусе» с 2001 по 2018 год.

Происшествия В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады "Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.

Армия и оружие Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым» Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.

Происшествия CBS: несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния).

Общество Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.

Общество Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.

Политика В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Гаджеты МегаФон снова поменял название сети Пользователи МегаФона заметили странность — название сети оператора снова изменилось, второй раз за месяц.

Игры Самая редкая игра в мире выставлена на продажу за 5,7 млн рублей Самая редкая игра в мире выставлена на продажу за 90 тысяч долларов (5,7 млн рублей) на Интернет-площадке eBay.

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Авто Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».

Политика Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.

Гаджеты Bitspower Brizo VGA: водоблок для видеокарт AMD Radeon VII Компания Bitspower анонсировала водоблок Brizo VGA, предназначенный для использование в составе системы жидкостного охлаждения видеокарт AMD Radeon VII.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике Бывшего солиста поп-группы «Ласковый май» Юру Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса.

Футбол Танги Ндомбеле: «„Тоттенхэм“ входит в четверку лучших команд Англии» "Шпоры" входят в четверку лучших команд Англии на данный момент. Я думаю, что мой стиль игры хорошо подходит для английского футбола.

Шоу-бизнес Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Италии Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Экономика В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы.

Футбол Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе» Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки.

Авто Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Происшествия В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами Представители компании-поставщика фейерверочных изделий задержаны в Минске в рамках уголовного дела о ЧП с салютами.