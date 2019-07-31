Футбол
Вратарь «Бернли» Хитон перейдет в «Астон Виллу»Sport24.ru вчера в 11:41
«Астон Вилла» согласовала с «Бернли» трансфер вратаря Тома Хитона. Как сообщает Sky Sports, «Вилла» заплатит за переход голкипера 8,5 млн евро.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Происшествия
Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии
В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Финансы
В России снизились ставки по ипотеке
По информации Центробанка, средняя ставка по выданным в стране в июле 2019 года ипотечным кредитам составила 10,28% годовых.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Авто
Haval получил одобрение Минпромторга на льготы
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Технологии
Bandai Namco откроет в 2020 году мобильную компанию
Bandai Namco Mobile полноценно приступит к своей деятельности в начале 2020 года, а набор персонала для новой компании начнётся уже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 06:07
Энергетика
«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение
"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Происшествия
В похоронной империи «Некрополь» во Владивостоке проходят обыски
Местные СМИ заявляют, что бывшего руководителя МУП "Некрополь" Игоря Бабынина задержали и обвиняют в получении взятки.
Обновлено в 02:31
Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Кино
Питт и ДиКаприо будут выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях
Обновлено в 03:31
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Более 140 000 коррупционных правонарушений выявили с начала года
Согласно материалам открытого интерактивного форума «Вместе против коррупции», в 2017 году в стране выявили 245 635 коррупционных нарушений, в 2018-ом – 231 115, с начала 2019-го – 140 379, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Компания Geely рассекретила облик приподнятой "пятидверки" GS для России.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин
Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49