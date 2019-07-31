Футбол

Вратарь «Бернли» Хитон перейдет в «Астон Виллу»Sport24.ru вчера в 11:41

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«Астон Вилла» согласовала с «Бернли» трансфер вратаря Тома Хитона. Как сообщает Sky Sports, «Вилла» заплатит за переход голкипера 8,5 млн евро.
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