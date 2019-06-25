Футбол

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на НетоSports.ru 07:22

«Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Яспер Силлессен уже прилетел в Валенсию и проходит медосмотр для валенсийского клуба. В свою очередь, Нето перейдет в «Барсу».
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Силлессен станет седьмым голландцем в истории «Валенсии»

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Вратарь «Барселоны» прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Матч ТВ11:59

Mundo Deportivo: «Барселона» обменяет Силлессена на вратаря «Валенсии» Нето

Бомбардир.ру10:34

Вратарь «Барселоны» Силлессен прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Sport24.ru12:39

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

Sports.ru07:22
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
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Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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