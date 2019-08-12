Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето выбыл на месяц из-за травмыТАСС вчера в 22:15
Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.
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Вратарь «Барселоны» Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья
Московский Комсомолецвчера в 22:48
Новый вратарь «Барселоны» Нето сломал руку на тренировке и может пропустить 1 месяц
Sport24.ruвчера в 15:41
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