Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето пропустит около месяца из-за травмы запястьяМосковский Комсомолец вчера в 22:48
Вратарь каталонского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето выбыл почти на месяц из-за травмы запястья. Об этом пишет издание Mundo Deportivo. Футболист травмировался в ходе тренировки перед товарищеским матчем с "Наполи".
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Новый вратарь «Барселоны» Нето сломал руку на тренировке и может пропустить 1 месяц
Sport24.ruвчера в 15:41
Вратарь «Барселоны» Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья
Московский Комсомолецвчера в 22:48
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
Футбол
Дебют «Лэмпарда» стал худшим в истории «Челси» с 1978 года
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отметился одним из худших дебютов клуба с 1978 года, сообщает Opta Sports.
Обновлено вчера в 20:51
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Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
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Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
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Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA
В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.
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Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
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Обновлено вчера в 23:00
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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
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Общество
Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта
Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет экономика Украины
Важнейшим условием стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу
Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу за рулем мотоцикла «Урал» с коляской.
Обновлено 10 августа в 12:40
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири и ДВФО
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.
Обновлено вчера в 16:40
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Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
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Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
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Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
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По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
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Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено 10 августа в 14:21
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты
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В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43