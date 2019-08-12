Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето пропустит больше месяца из-за травмыREGNUM 06:06
Вратарь «Барселоны» Нето выбыл из строя на месяц из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что Нето сломал левое запястье во время тренировки перед товарищеским матчем с «Наполи».
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Новый вратарь «Барселоны» Нето сломал руку на тренировке и может пропустить 1 месяц
Sport24.ruвчера в 15:41
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
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