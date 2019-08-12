Футбол

Вратарь «Барселоны» Нето пропустит больше месяца из-за травмыREGNUM 06:06

Вратарь «Барселоны» Нето выбыл из строя на месяц из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что Нето сломал левое запястье во время тренировки перед товарищеским матчем с «Наполи».
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