Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»РИА Новости вчера в 12:12
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Встреча "Крылья Советов" - "Арсенал" проходит в пятницу в Самаре, идет первый тайм, счет - 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Арсенале» жив дух Кононова. Завораживающая многоходовка, которой завидуют в «Спартаке»
Sport24.ruвчера в 14:25
Левашов о травме: «Открытый вывих безымянного пальца. Съездили в больницу, вправили»
Sports.ruвчера в 16:28
Михаил Левашов получил травму: итоги первого тайма «Крылья Советов» — «Арсенал»
Тульская прессавчера в 12:58
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Цена на iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Стоит отметить, что на старте продаж iPhone X в России стоил от 80 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:28
Энергетика
«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Мюллера в середине апреля
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года «к середине апреля, если не раньше», пообещал глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр.
Обновлено вчера в 18:36
Игры
Anno 1800 переедет из Steam в Epic Games Store
Вслед за, по словам Ubisoft, успешным запуском The Division 2 на РС в Uplay и Epic Games Store, французский издатель решил перенести в магазин «Эпиков» и Anno 1800.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07.47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.
Обновлено вчера в 23:58
Космос
Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300
Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".
Обновлено в 04:30
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week
Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий
Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье
Два жеребенка родились одновременно в Доме ребенка КБР, где детей лечат иппотерапией
Два жеребенка пони родились одновременно в ночь на субботу в специализированном Доме ребенка Кабардино-Балкарии (КБР), где детей с тяжелыми заболеваниями лечат иппотерапией.
Обновлено в 05:04
Футбол
Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Футбол
«Барселона» установила ценник на Умтити
Защитник сборной Франции Самюэль Умтити может покинуть «Барселону» летом 2019 года.
Обновлено в 04:45
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:10
Общество
«Думаю о будущем своего ребенка»: мамы особых детей восстанавливают старинную школу в Екатеринбурге
По словам Татьяны, за последние четыре года ассоциация «Особые люди» сделала несколько проектов для детей и людей с инвалидностью в Екатеринбурге и регионе.
Обновлено в 04:15