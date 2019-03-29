Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»РИА Новости вчера в 12:12

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Встреча "Крылья Советов" - "Арсенал" проходит в пятницу в Самаре, идет первый тайм, счет - 0:0.

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

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