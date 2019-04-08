Футбол

«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летиемSport24.ru 04:53

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Футболисту сегодня исполнилось 33 года.
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Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения

Sport24.ru07:41

ЦСКА — Акинфееву: вратарь, капитан, легенда. С днём рождения!

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ЦСКА на день рождения Акинфеева: Вратарь, капитан, легенда

Советский спорт04:52

ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Газета.Ru04:51

«Вратарь. Капитан. Легенда». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

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Супруга Акинфеева поблагодарила за поздравления. Герою сборной России – 33!

Спорт-Экспресс08:59

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Коммерсантъвчера в 18:07
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Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
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Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
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В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
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На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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