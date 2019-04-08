Футбол
«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летиемSport24.ru 04:53
Московский ЦСКА поздравил с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Футболисту сегодня исполнилось 33 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Стала известна цена и дата выхода Honor 20 и Honor 20 Pro
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro, которые, как утверждается, могут представить уже 25 апреля.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Наука
Ученые прогнозируют раскол антарктического ледника Бранта
В ближайшие пару месяцев от шельфового ледника Бранта в западной Антарктиде отколется айсберг площадью более 1,7 тыс. кв. км. Британские и австрийские гляциологи провели исследование и выяснили, что причина раскола заключается в естественной нестабильности шельфового ледника.
Обновлено в 07:29
Финансы
Индексы Dow Jones и NASDAQ приготовились к снижению. В чем причина?
Сезон отчетности стартует на этой неделе, в среду. В преддверии этого биржевые индексы Dow Jones и NASDAQ могут снизиться.
Обновлено в 09:06
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.
Обновлено в 09:11
Политика
Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Общество
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Культура
Кикабидзе не приедет на похороны Данелии
Обновлено в 09:06
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Экономика
Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз
До конца первого полугодия нынешнего года в России предполагается разработать четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру
После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена
Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Авто
Названы 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Обновлено в 00:31
Происшествия
Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок
Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске
На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Футбол
Форвард «ПСЖ» не смог забить с нескольких сантиметров
Форвард оказался один перед пустыми воротами, но по какой-то причине игрок столичного клуба не смог оформить гол с нескольких сантиметров, остановив мяч у линии ворот.
Обновлено в 08:50
Хоккей
«Салават Юлаев» и «Авангард» объявили составы на шестой матч серии
Стали известны составы "Салавата Юлаева" и "Авангарда" на шестой матч финальной серии Восточной конференции.
Обновлено в 09:15