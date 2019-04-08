Футбол
«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летиемSport24.ru 04:53
Московский ЦСКА поздравил с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Футболисту сегодня исполнилось 33 года.
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Обновлено в 04:51
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Красноярск снова атаковали из космоса
Траектория полета небесного тела пролегала в стороне от Красноярска, а сама вспышка произошла над Иркутской областью.
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Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, который занял лидирующие позиции в первом туре, заявил, что в случае победы остановит войну в Донбассе.
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Общество
Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор
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