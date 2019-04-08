«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летиемSport24.ru 04:53

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Футболисту сегодня исполнилось 33 года.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Кино В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.

Шоу-бизнес Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.

Авто В России растет доля рынка отечественных брендов Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.

Футбол Сигурдссон классно поддел игроков «Спартака» после дерби Исландский хавбек "армейцев" Арнор Сигурдссон подвёл итоги поединка против "Спартака", в частности заявив, что этот дубль стал самым важным в его профессиональной карьере и согласившись с тем, что второй гол решил судьбу встречи.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Армия и оружие В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.

Армия и оружие ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.

Спорт Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.

Политика В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы» Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, заявил изданию Financial Times генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

Космос Красноярск снова атаковали из космоса Траектория полета небесного тела пролегала в стороне от Красноярска, а сама вспышка произошла над Иркутской областью.

Шоу-бизнес Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.

Шоу-бизнес Серена Уильямс проговорилась о поле будущего ребёнка Меган Маркл Серена Уильямс, звезда мирового тенниса и подруга Меган Маркл, в одном из интервью едва не проговорилась о том, кто должен родиться у принца Гарри и его супруги.

Транспорт В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.

Общество Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.

Армия и оружие В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи "Односторонняя военная кампания" сил фельдмаршала Халифы Хафтара против Триполи ставит под угрозу жизнь и лучшее будущее ливийцев, поэтому Ливийская национальная армия должна немедленно прекратить наступление на столицу, заявили в США.

Политика Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, который занял лидирующие позиции в первом туре, заявил, что в случае победы остановит войну в Донбассе.