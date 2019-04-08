Футбол

«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летиемSport24.ru 04:53

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Футболисту сегодня исполнилось 33 года.
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«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Sport24.ru04:53

ЦСКА на день рождения Акинфеева: Вратарь, капитан, легенда

Советский спорт04:52

ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Газета.Ru04:51

ЦСКА — Акинфееву: вратарь, капитан, легенда. С днём рождения!

Чемпионат04:21

«Вратарь. Капитан. Легенда». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Матч ТВ03:55

ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

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Soccer.ru06 апреля в 03:28
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Красноярск снова атаковали из космоса

Траектория полета небесного тела пролегала в стороне от Красноярска, а сама вспышка произошла над Иркутской областью.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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