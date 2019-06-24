Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравленияИзвестия вчера в 17:26
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление. Об этом 24 июня он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда». По его словам, если верить поставленному диагнозу, то продюсер не мог так быстро прийти в себя.
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«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова
Комсомольская правдавчера в 12:47
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