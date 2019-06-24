Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравленияИзвестия вчера в 17:26

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление. Об этом 24 июня он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда». По его словам, если верить поставленному диагнозу, то продюсер не мог так быстро прийти в себя.
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

RT на русскомвчера в 18:38

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

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Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

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Причины совсем иные: Медики нашли очевидные нестыковки в истории «отравившегося» Алибасова

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В истории Бари Алибасова увидели нестыковки

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«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова

Комсомольская правдавчера в 12:47
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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики алятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
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Гаджеты

Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке

Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Путешествия

Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму

Обновлено вчера в 03:25
Экономика

Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты

Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 01:36
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
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Происшествия

Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:33
Общество

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

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Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Порошенко призвал переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье

Более 1,2 тысячи жителей МО обратились к медикам из-за укусов клещей

Количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1222 человека.
Обновлено вчера в 10:46
Гаджеты

В камеру Samsung Galaxy S10 добавили новую функцию

Компания Samsung начала распространение очередного обновления прошивки для смартфонов Galaxy S10.
Обновлено вчера в 12:06
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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Общество

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Обновлено в 00:42
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Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?

Обновлено вчера в 23:00
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Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

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Обновлено в 01:39
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Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
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Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года

Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
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Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
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Политика

Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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Происшествия

Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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