Мальчик испытывал сильную боль нижней челюсти. После компьютерной томографии и рентгена стало выяснилось, что во рту у ребенка образовалась опухоль из маленьких зубов. Врачи уговорили семилетнего пациента провести операцию и за пять часов удалили опухоль.

Политика Германия попросила прощения у поляков Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны.

Космос Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира» Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Финансы ФРС впервые за 10 лет понизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку впервые за 10 лет, опустив ее на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) до уровня в 2-2,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Политика Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации Гудкова Ранее было отказано в регистрации ещё четырём кандидатам в депутаты Мосгордумы: Ивану Кульневу, Зое Шарагатовой, Александру Соловьеву и Эльмире Шагиахметовой.

Политика Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.

Политика Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Общество Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

Политика Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Кино Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника» Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.

Общество В Башкирии могут ввести налог на бездетность Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.

Космос Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС Россия начала подготовку к запуску к МКС нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", заявили в Роскосмосе.

Гаджеты Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.

Общество Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.