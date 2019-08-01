Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубовГазета.Ru 08:51

Мальчик испытывал сильную боль нижней челюсти. После компьютерной томографии и рентгена стало выяснилось, что во рту у ребенка образовалась опухоль из маленьких зубов. Врачи уговорили семилетнего пациента провести операцию и за пять часов удалили опухоль.
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У индийского мальчика выросли 526 лишних зубов

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Генетик объяснил аномальное количество зубов у индийского мальчика

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Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов

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РЕН ТВвчера в 20:40
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Обновлено в 12:15
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Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту

В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
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Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Общество

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Армия и оружие

США назвали число остающихся на свободе боевиков ИГ

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал журналистам число боевиков ИГ (запрещена в РФ - ред.), которые все еще остаются на свободе в Сирии и Ираке.
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Политика

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Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.
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Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов

Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
Обновлено в 04:40
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АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
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Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
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Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года

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Авто

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УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
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Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
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Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
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Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

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Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
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Названа дата релиза Devil’s Hunt

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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
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Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер

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В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
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