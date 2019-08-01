Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубовГазета.Ru 08:51
Мальчик испытывал сильную боль нижней челюсти. После компьютерной томографии и рентгена стало выяснилось, что во рту у ребенка образовалась опухоль из маленьких зубов. Врачи уговорили семилетнего пациента провести операцию и за пять часов удалили опухоль.
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Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Хоккей
Овечкин отреагировал на критику властей со стороны Панарина
Овечкин в январе 2008 года заключил со «столичными» 13-летнюю сделку на общую сумму 124 миллиона долларов.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Общество
Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
США назвали число остающихся на свободе боевиков ИГ
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал журналистам число боевиков ИГ (запрещена в РФ - ред.), которые все еще остаются на свободе в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:10
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 12:39
Общество
Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов
Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
Обновлено в 04:40
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года
В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено в 11:30
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Экономика
Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Игры
Названа дата релиза Devil’s Hunt
Обновлено в 13:43
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02