Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из ИнгушетииИзвестия 10:43
Врачам удалось спасти руку семилетней девочки, жестоко избитой опекунами. Об этом в субботу, 6 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия Зарема Чахкиева.
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Врач клиники Рошаля Валерий Афанасьевич Митиш, гениальный хирург, консультировал докторов в реанимации, что нужно делать, как нужно делать. В шесть утра у меня было самое радостное событие, что ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельРИА Новости 07:43
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