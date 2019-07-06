с чего всё началось

Врач клиники Рошаля Валерий Афанасьевич Митиш, гениальный хирург, консультировал докторов в реанимации, что нужно делать, как нужно делать. В шесть утра у меня было самое радостное событие, что ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить.

Врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки, доставленной вечером в пятницу, 5 июля, из Ингушетии в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщает «Интерфакс».

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Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

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Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

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Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

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Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

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