Происшествия
Столичные врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочкиРидус 10:45
Врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки, доставленной вечером в пятницу, 5 июля, из Ингушетии в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщает «Интерфакс».
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Врач клиники Рошаля Валерий Афанасьевич Митиш, гениальный хирург, консультировал докторов в реанимации, что нужно делать, как нужно делать. В шесть утра у меня было самое радостное событие, что ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельРИА Новости 07:43
с чего всё началось
"У девочки все хорошо, руку сохранили", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии Заремы Чахкиевой в Instagram.Кавказский узелвчера в 02:39
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