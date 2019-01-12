Происшествия
Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, постепенно улучшается — ножку малыша удастся спасти, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
РИА Новости07:08
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Происшествия
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Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
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Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
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Политика
Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН
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Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
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Общество
HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами
Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
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Экономика
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Обновлено в 06:37
Происшествия
При взрыве в Париже погибли четыре человека
В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека, из них двое — пожарные, сообщает AP со ссылкой на МВД.
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Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Политика
Трамп пригласил представителей Демпартии на переговоры по «шатдауну»
Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп из-за отсутствия в бюджете статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой отказался подписать проект бюджета США на 2019 финансовый год.
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Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Париже
В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Обновлено в 09:15
Спорт
Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU
В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Происшествия
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Обновлено в 03:52
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о выборе состава на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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Единоборства
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Напомним, 7 октября 2018 года российский боец Хабиб Нурмагомдов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, тем самым защитив звание абсолютного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье
Два человека погибли, один пострадал, попав под электричку в Люберцах.
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Хоккей
Сборная Запада победила команду Востока в матче на Кубок вызова МХЛ
Сборная Запада со счетом 2:0 одержала победу над командой Востока в матче на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
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Политика
Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира
Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
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СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти
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Армия и оружие
Украинский полковник признал недееспособность ВСУ
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Политика
Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве
Синод Константинопольской церкви назначил главой восстановленной ставропигии экуменического патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко, сообщили в Константинопольском патриархате.
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Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму
Взрыв двух газовых баллонов произошел на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щелкино в Крыму, пострадавших нет.
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При взрыве в Париже пострадал украинец
Как выяснилось, при взрыве пострадал и гражданин Украины.
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Общество
В селе Амурской области убрали детскую горку из нечистот
В селе Чигири Благовещенского района Амурской области убрали горку из обледеневших нечистот, по которой катались дети.
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Общество
В России появились в продаже упаковки яиц по девять штук
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