Врачи в Махачкале (Дагестан) поместили раненую неизвестным преступником певицу в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

Врачи сообщили о тяжелом состоянии раненной в Дагестане певицы

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