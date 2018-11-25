Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии раненной в Дагестане певицы
Интерфакс
09:45

Врачи в Махачкале (Дагестан) поместили раненую неизвестным преступником певицу в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.
Интерфакс09:45

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