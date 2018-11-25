Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии раненной в Дагестане певицы
Врачи сообщили о тяжелом состоянии раненной в Дагестане певицыИнтерфакс09:45
Врачи в Махачкале (Дагестан) поместили раненую неизвестным преступником певицу в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.
Интерфакс09:45
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Происшествия
В Калифорнии локализован самый крупный природный пожар в истории штата
Обновлено в 12:57
Происшествия
На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 6,3
На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Три ДТП с участием шести машин произошли на въезде в Уфу
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова
Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено в 12:25
Происшествия
На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч
В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
Обновлено в 13:14
Происшествия
В польских магазинах нашли около 170 килограммов кокаина
Обновлено в 13:12
Происшествия
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали более тысячи человек
Нижегородские спасатели эвакуировали 1,2 тысячи человек из торгового центра "Небо" в Нижнем Новгороде, где произошло ложное срабатывание сигнализации о задымлении, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Российские туристы вылетят в Хабаровск с острова Хайнань 26 ноября
Пассажиры авиакомпании "ИрАэро", 280 человек, которые третьи сутки не могут вылететь в Хабаровск с острова Хайнань, должны отправиться домой 26 ноября.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины
В Киеве неизвестные украли личные вещи Марины Кинах — супруги бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека
Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях
Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Купчино школьница умерла от отравления таблетками
В квартире дома по Бухарестской улице был найден труп школьницы, сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 10:49