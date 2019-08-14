Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлисьMedikforum.ru вчера в 21:57
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись. Напомним, с такой идеей накануне выступило Министерство труда РФ (Минтруд).
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с чего всё началось
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:08
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