Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатахНевские Новости 26 марта в 12:46

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.

с чего всё началось

Ситуацию прокомментировали в правительстве Республики Башкортостан. Медицинский персонал родильного дома в городе Салават Республики Башкортостан рассмеялся, когда услышали от главного врача ответ о размере собственных зарплат.

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

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