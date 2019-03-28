Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатахНевские Новости 26 марта в 12:46
Ситуацию прокомментировали в правительстве Республики Башкортостан. Медицинский персонал родильного дома в городе Салават Республики Башкортостан рассмеялся, когда услышали от главного врача ответ о размере собственных зарплат.
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с чего всё началось
Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.Говорит Москва26 марта в 05:44
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