Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатахИзвестия 08:15

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Глава роддома назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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с чего всё началось

Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.
Говорит Москва05:44

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В профсоюзе врачей рассказали, почему башкирские медики высмеяли свои зарплаты

URA.Ru13:02

В башкирском роддоме объяснили, откуда взялись цифры по зарплате, которые вызвали бурный смех у медиков

КП - Уфа12:47

Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Говорит Москва05:44

Член совета по правам человека прокомментировала зарплаты врачей в роддоме Салавата

Уфа1.ру09:30

Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?

ProUfu.ru10:22

«Смех сквозь слезы»: Стали известны реальные зарплаты башкирских медиков

Пятый канал11:25

Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфа02:02
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
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Технологии

FT: McDonald’s объявил о крупнейшей сделке за 20 лет

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила инцидент с охранником певца

Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина.
Обновлено в 06:36
Технологии

Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России

Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Политика

Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся

Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Авто

Ford может полностью уйти из России

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено в 06:31
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Авто

Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года

Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили "черных ящиков", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Ялте подросток подорвался на самодельном взрывном устройстве

Серьезные травмы при взрыве самодельной бомбы получил 15-летний подросток. Инцидент произошел в поселке Никита возле Ялты.
Обновлено в 12:24
Политика

Конгресс США решил бороться с влиянием России в Венесуэле

В палате представителей конгресса США принят законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Президент Ливана осудил позицию США по статусу Голанских высот

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и интересам Ливана.
Обновлено в 04:43
Гаджеты

Названы цены на смартфоны Samsung Galaxy A70 и Galaxy A40 для РФ

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Футбол

ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом»

В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Наука

Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин

Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Политика

Европарламент поддержал реформу законов об авторском праве

Европарламент проголосовал за новые законы об авторском праве.
Обновлено в 14:01
Наука

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Хоккей

Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.
Обновлено в 14:35
Кино

Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева

Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Общество

Священник РПЦ и депутат от компартии пожаловались на домовых

Епископ Калининградский и Балтийский Серафим пожаловался губернатору Калининградской области Антону Алиханову на фигурки домовых, известных как хомлины.
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Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Общество

Интернет-магазин прислал шведским покупателям наволочки со свастикой

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Политика

Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
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Политика

В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО

Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Футбол

Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата.
Обновлено в 11:40
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