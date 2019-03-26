Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатахИзвестия 08:15

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.

с чего всё началось

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Глава роддома назвала смех подчиненных «выступлением на публику».

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

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