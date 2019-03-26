Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатахРИА Новости 08:10
Врачи роддома в башкирском городе Салавате рассмеялись, когда услышали официальный размер своих зарплат. "Пятый канал" опубликовал кадры со встречи медиков с членом СПЧ Натальей Евдокимовой. Как сообщает телеканал, Евдокимова поинтересовалась размерами зарплат сотрудников учреждения.
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Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
Обновлено в 07:40
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Политика
ФСБ назвала условия сохранения кортика на память бывшими сотрудниками
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предложила установить условия передачи кортиков бывшим сотрудникам службы, говорится в соответствующем проекте приказа.
Обновлено в 09:43
Общество
Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
Ксения Паленова, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва — 2018», получила корону и титул победительницы.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Турции
Два человека ранены в результате стрельбы в аэропорту турецкого города Кайсери на востоке Турции.
Обновлено в 10:08
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Игры
Daedalic анонсировала игру по «Властелину колец» про Голлума
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Экономика
Объявлены победители конкурса «Инновационный бизнес-навигатор»
"Инновационный бизнес-навигатор" объявил десять победителей конкурса, которые получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов в размере 500 тыс. рублей каждый, а также были приняты в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят на новый круиз
Обновлено в 09:34
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Футбол
Юношеская сборная России вышла в финальную часть ЧЕ-2019
Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Ирландии 3-19 мая, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 09:40
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «В джунглях может быть только один король»
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 07:27
Культура
В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot
Обновлено в 08:07
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн
В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Политика
Вышинского доставили в Подольский суд в Киеве
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где пройдет подготовительное заседание по его делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:09
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53