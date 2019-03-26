Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатахРИА Новости 08:10

Врачи роддома в башкирском городе Салавате рассмеялись, когда услышали официальный размер своих зарплат. "Пятый канал" опубликовал кадры со встречи медиков с членом СПЧ Натальей Евдокимовой. Как сообщает телеканал, Евдокимова поинтересовалась размерами зарплат сотрудников учреждения.

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

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