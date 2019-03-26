Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатахГазета.Ru 10:11

Слова директора единственного роддома в башкирском Салавате насмешили медиков: на встрече с членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой глава медучреждения Альбина Фатыхова назвала цифры, не относящиеся к реальности.
Читать в источнике
с чего всё началось

Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.
Говорит Москва05:44

Подробнее о событии

Стала известна судьба роддома со смеющимися над своей зарплатой медиками

Lenta.ru11:31

«Смех сквозь слезы»: Стали известны реальные зарплаты башкирских медиков

Пятый канал11:25

Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Говорит Москва05:44

Башкирских врачей, посмеявшихся над своими зарплатами, обвинили в «игре на публику»

URA.Ru08:16

Врачи роддома в Салавате рассказали, сколько получают на самом деле

Уфа1.ру05:43

Стало известно, сколько на самом деле зарабатывают врачи из Башкирии, которые рассмеялись от официальных цифр

КП - Уфа09:26

Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфа02:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Авто

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в январе занял восьмое место в европейском первенстве, по итогам прошлого месяца смог улучшить свои позиции, обогнав Нидерланды и Бельгию.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД

В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии

Обновлено в 10:24
Авто

Ford может закрыть завод во Всеволожске до конца года

Американская корпорация Ford может закрыть завод во Всеволожске, где собирают модели Focus и Mondeo, до конца 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 05:45
Политика

Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Политика

Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время

26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.
Обновлено в 08:35
Гаджеты

Huawei представила флагманские смартфоны

Обновлено в 11:34
Происшествия

Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

На своей странице в Instagram канадский поп-певец Джастин Бибер пожаловался на отсутствие энергии и готовность "развалиться на части".
Обновлено в 05:44
Политика

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия

На Кубани обрушился пешеходный мост

В хуторе Травалев Апшеронского района Краснодарского края обрушился аварийный пешеходный мост через реку Хадажка.
Обновлено в 10:25
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.
Обновлено в 10:53
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции

В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Происшествия

Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам

Во вторник, 26 марта, в городе на Неве задержали подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщает ГСУ СКР по Петербургу.
Обновлено в 11:17
Происшествия

ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и МВД пресекли попытку украсть часть кабеля специальной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщил РБК замначальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов.
Обновлено в 10:55
Экономика

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Финансы

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%

Во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,72%, сообщает ЦБ РФ.
Обновлено в 11:23
Здоровье

26 марта отмечают фиолетовый день – День больных эпилепсией

На сегодняшний день в мире насчитывается более 52-х миллионов больных эпилепсией.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Более 100 ракет сектор Газа выпустил по Израилю за сутки

Палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю около 100 ракет за 24 часа.
Обновлено в 10:35
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Культура

Рудольфа Фурманова исключили из Союза театральных деятелей

Правление петербургского Союза театральных деятелей исключило директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из организации.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось

24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Футбол

Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Кино

«Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом Marvel

Предстоящий художественный фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), четвертая часть линейки, серьезно настроена бить рекорды по всем фронтам.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА

Действующий боец UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора об уходе из смешанных единоборств.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное