Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатахГазета.Ru 10:11
Слова директора единственного роддома в башкирском Салавате насмешили медиков: на встрече с членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой глава медучреждения Альбина Фатыхова назвала цифры, не относящиеся к реальности.
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с чего всё началось
Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.Говорит Москва05:44
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