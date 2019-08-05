Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочкиLenta.ru 18:16
В республиканском Минздраве уточнили, что необходимости в ампутации кисти руки больше нет, проблема сохранилась в пальцах. Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
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Консилиум врачей решил ампутировать правую руку семилетней девочки из Ингушетии
Интерфакс - Россия12:49
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