Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочкиLenta.ru 18:16

В республиканском Минздраве уточнили, что необходимости в ампутации кисти руки больше нет, проблема сохранилась в пальцах. Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
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Газета.Ru12:50

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Интерфакс - Россия12:49

Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии

РИА Новости12:38
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Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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