Политика

Врачи рассказали о здоровье ТрампаИзвестия 20:33

В течение четырех часов 11 врачей проводили медосмотр президента США Дональда Трампа и пришли к выводу, что 72-летний американский лидер находится в добром здравии. Об этом говорится в заявлении личного врача президента Шона Конли, опубликованном Белым домом.
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Личный врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

RT на русском21:15

Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

ТАСС21:14

Трамп прошел медкомиссию

Взгляд.ру18:30

Врач оценил здоровье Трампа как очень хорошее

РБК18:59

Врачи рассказали о состоянии здоровья Трампа

Газета.Ru18:44

В Белом доме вновь сообщили об отменном здоровье Дональда Трампа

Эхо Москвы19:07

В Белом Доме рассказали о здоровье Трампа

РИА Новости18:20
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Политика

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Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
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Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
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Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
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Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
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Lamborghini Huracan Evo представили в Москве накануне.
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Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
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Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Происшествия

В Испании столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Шереметьево дебоширы сорвали вылет самолета в Анталью

В столичном аэропорту Шереметьево полиция задержала троих авиадебоширов, которые сорвали вылет самолета из Москвы в Анатлью.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В Самаре начали проверку после конфликта в колонии

Прокуратура Самарской области организовала проверку после конфликта в исправительной колонии №5, в результате которого пострадали 15 заключенных, сообщает пресс-служба ведомства.
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Гаджеты

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Авто

Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник

Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.
Обновлено в 11:11
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
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Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
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Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
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Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

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Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

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СМИ узнали, где в России построят первый частный космодром

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Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
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Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
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Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль

Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
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