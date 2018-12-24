Здоровье
Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как избежать похмелья первого января. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 20:10
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с чего всё началось
До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.РИА Новостивчера в 19:15
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Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год
Life.ruвчера в 22:02
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 03:32, Ашберн
Здоровье
Поликлиники Казани в каникулы переведут на праздничный график работы
С 1 по 8 января поликлиники перейдут на праздничный график и будут работать с 09.00 до 17.00.
Обновлено в 00:33
Здоровье
ВОЗ напомнила о правилах здоровой диеты
В организации отметили, что в разных культурах отличаются вкусовые предпочтения, но все же имеются общие советы, которые помогут вести долгую и здоровую жизнь.
Обновлено в 03:20
Здоровье
«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой
На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог
Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными
Общественная организация написала открытое письмо главе Новосибирской области Андрею Травникову о том, что большая цена за презервативы препятствует предотвращению распространения ВИЧ.
Обновлено в 00:46
Здоровье
В Пензенской области предложили проводить выездную диспансеризацию
Поручил сотрудничать с руководителями предприятий, проводить выездную диспансеризацию и обязательно в дальнейшем сопровождать пациента.
Обновлено в 03:08
Здоровье
О чем говорит желание спать дольше 8 часов
В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Родители-веганы довели ребенка до рахита
В Австралии пара веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Причины плохого настроения скрываются в крови человека
Исследователи из Университета Пенсильвании в США выяснили, что плохое настроение в течение нескольких дней подряд связано с повышенным уровнем воспалительных биомаркеров в крови.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин
В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
Нижегородский минздрав обязали упростить процедуру выдачи лекарств
По мнению прокуратуры, действия региональный минздрава приводят к тому, что процедура назначения лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови затягивается.
Обновлено в 02:52
Здоровье
В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование
В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье
Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность
Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев
С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Меньше еды, больше движения: диетологи рассказали о «правильной» новогодней ночи
На следующий день после праздничного застолья в качестве разгрузки рекомендуется пить щелочную минеральную воду, а также разгрузить организм, снизив объемы потребляемой пищи до 800-1100 килокалорий.
Обновлено в 00:33