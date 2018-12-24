Здоровье

Врачи рассказали, как избежать похмелья
Газета.Ru
вчера в 20:10

Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как избежать похмелья первого января. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 20:10
с чего всё началось

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.
РИА Новостивчера в 19:15

Подробнее о событии

Медик объяснила, как избежать похмелья после Нового года

URA.Ru03:18

Врачи дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января

RT на русскомвчера в 23:15

Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год

Life.ruвчера в 22:02

Врачи рассказали о способах избежать похмелья 1 января

Известиявчера в 20:29

Врачи рассказали, как избежать похмелья

Газета.Ruвчера в 20:10

Как избежать похмелья 1 января. Советы врача

Телеканал 360°вчера в 20:00

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

РИА Новостивчера в 19:15
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 03:32, Ашберн
Здоровье

Поликлиники Казани в каникулы переведут на праздничный график работы

С 1 по 8 января поликлиники перейдут на праздничный график и будут работать с 09.00 до 17.00.
Обновлено в 00:33
Здоровье

ВОЗ напомнила о правилах здоровой диеты

В организации отметили, что в разных культурах отличаются вкусовые предпочтения, но все же имеются общие советы, которые помогут вести долгую и здоровую жизнь.
Обновлено в 03:20
Здоровье

«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой

На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог

Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

Общественная организация написала открытое письмо главе Новосибирской области Андрею Травникову о том, что большая цена за презервативы препятствует предотвращению распространения ВИЧ.
Обновлено в 00:46
Здоровье

В Пензенской области предложили проводить выездную диспансеризацию

Поручил сотрудничать с руководителями предприятий, проводить выездную диспансеризацию и обязательно в дальнейшем сопровождать пациента.
Обновлено в 03:08
Здоровье

О чем говорит желание спать дольше 8 часов

В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.
Обновлено в 01:29
Здоровье

Родители-веганы довели ребенка до рахита

В Австралии пара веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Причины плохого настроения скрываются в крови человека

Исследователи из Университета Пенсильвании в США выяснили, что плохое настроение в течение нескольких дней подряд связано с повышенным уровнем воспалительных биомаркеров в крови.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин

В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье

Нижегородский минздрав обязали упростить процедуру выдачи лекарств

По мнению прокуратуры, действия региональный минздрава приводят к тому, что процедура назначения лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови затягивается.
Обновлено в 02:52
Здоровье

В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование

В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье

Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность

Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье

Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев

С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

Меньше еды, больше движения: диетологи рассказали о «правильной» новогодней ночи

На следующий день после праздничного застолья в качестве разгрузки рекомендуется пить щелочную минеральную воду, а также разгрузить организм, снизив объемы потребляемой пищи до 800-1100 килокалорий.
Обновлено в 00:33
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