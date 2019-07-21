Происшествия

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовикамиРИА Новости 20:25

По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска вечером в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
Читать в источнике
Обсудить21

Подробнее о событии

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Первомайска

RT на русском20:47

В ЛНР назвали провокацией со стороны Украины обстрел Первомайска накануне нового перемирия

ТАСС15:13

В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска

Lenta.ru17:17

При обстреле украинскими силовиками Первомайска ранены двое детей

Вести.Ru16:58

В ЛНР сообщили о семи раненых в результате обстрела со стороны Украины

РБК15:54

Один человек погиб при обстреле под Луганском

Интерфакс14:20

В ЛНР заявили о пяти обстрелах накануне перемирия в Донбассе

РИА Новости21:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Происшествия

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

Обновлено в 21:56
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено 18 июля в 05:26
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Наука

Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Общество

Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено в 21:43
Авто

Названы самые распространенные автомобили в парке Тольятти

Как пишут специалисты «АвтостатИнфо», по состоянию на начало этого года в автопарке Тольятти насчитывается 229 067 автомобилей, из которых 138 990 экземпляров приходится на модели марки LADA.
Обновлено в 12:41
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено в 22:10
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Политика

В Донецкой области произошла первая попытка фальсификации выборов

На участке в школе города Бахмут в Донецкой области Украины члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Обновлено в 21:58
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

В Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня

С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным.
Обновлено в 17:15
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено в 21:00
Кино

Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

Обновлено в 11:24
Происшествия

Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе

В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Музыка

Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке

Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено в 13:41
Космос

Луна в Аризоне, или Как американцы на Земле к полету готовились

Обновлено в 02:07
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное