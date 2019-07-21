По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска вечером в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

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