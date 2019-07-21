Происшествия
В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовикамиРИА Новости 20:25
По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска вечером в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Общество
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено в 21:43
Авто
Названы самые распространенные автомобили в парке Тольятти
Как пишут специалисты «АвтостатИнфо», по состоянию на начало этого года в автопарке Тольятти насчитывается 229 067 автомобилей, из которых 138 990 экземпляров приходится на модели марки LADA.
Обновлено в 12:41
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено в 22:10
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Политика
В Донецкой области произошла первая попытка фальсификации выборов
На участке в школе города Бахмут в Донецкой области Украины члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Обновлено в 21:58
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня
С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным.
Обновлено в 17:15
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Происшествия
Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе
В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Музыка
Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке
Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено в 13:41