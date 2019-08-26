Отмечается, что состояние ребенка всё еще оценивается как крайне тяжелое. Девочку можно перевезти в Россию, однако это сопряжено с высоким риском осложнений. Родители пока приняли решение продолжить лечение в Турции, пишет ТАСС.

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