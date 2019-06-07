Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари АлибасоваРИА Новости 03:52

Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей. Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока.
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Алибасов продолжает оставаться в тяжелом состоянии

Аргументы и Факты05:27

Врачи рассказали о состоянии Алибасова

Известия04:40

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

РИА Новости03:52

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Москва 2404:15

Врачи рассказали о состоянии Алибасова

НТВ04:12

Врачи рассказали о состоянии Алибасова

RT на русском03:58

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

News.ru04:24
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Хоккей

Тренер «Сент-Луиса» высказался о дисквалификации Барбашева

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крэйг Берюбе высказался о дисквалификации форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:59
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Трамп признал Луну частью Марса

Обновлено в 04:01
Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников

Пострадал, как минимум, 21 ребенок и двое взрослых. Выяснилось, что автобус по непонятным причинам врезался в легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

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Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
Обновлено в 01:46
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Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:45
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено вчера в 10:26
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Юлия Михалкова худеет к отпуску

Юлия Михалкова обладает идеальной фигурой, и многие уверены, что секрет ее стройности — в хороших генах.
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Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
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Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
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Обновлено в 01:09
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Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

В пятницу, 7 июня, в Москве проходит музыкальная премия МУЗ-ТВ, где собрались ведущие звезды российской эстрады.
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Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
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Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

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Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
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В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.
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Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
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В РЖД рассказали, что будут делать из переработанного мусора

Ранее ученые выяснили, что люди в среднем потребляют свыше 75 тысяч микрочастиц пластика ежегодно вместе с продуктами питания, водой и бытовой химией.
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"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
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Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
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Происшествия

Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду

В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:24
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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