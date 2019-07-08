"Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - считает он. По его словам, грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.

с чего всё началось

Людям без серьезных проблем со здоровьем есть грибы можно ежедневно, ограничившись порцией в 120-150 граммов, считает врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елена Ливанцова.

От рака и диабета: Названа оптимальная для здоровья порция грибов

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