Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибовРИА Новости вчера в 20:14
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут. "Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - считает он.
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"Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - считает он. По его словам, грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.РИА Новостивчера в 20:14
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