Здоровье
Врачи рассказали о лечебных свойствах грибовREGNUM 01:45
Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем человека, сообщила РИА Новости врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.
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с чего всё началось
"Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - считает он. По его словам, грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.РИА Новостивчера в 20:14
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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
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Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
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