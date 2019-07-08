"Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - считает он. По его словам, грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.

с чего всё началось

Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем человека, сообщила РИА Новости врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

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