Здоровье
Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, каким рекомендациям необходимо следовать в Новый год, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.
Известиявчера в 20:29
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с чего всё началось
Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, так как оно нанесет наименьший вред организму.РИА Новостивчера в 19:15
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Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год
Life.ruвчера в 22:02
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Здоровье
Поликлиники Казани в каникулы переведут на праздничный график работы
С 1 по 8 января поликлиники перейдут на праздничный график и будут работать с 09.00 до 17.00.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Родители-веганы довели ребенка до рахита диетой без мяса
Обновлено в 03:50
Здоровье
В областном онкологическом диспансере освоена операция Штудера
Обновлено в 04:24
Здоровье
В России состоится форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+»
Проведение форума намечено на 13 февраля 2019 года, сообщили в Минздраве РФ.
Обновлено в 04:31
Здоровье
«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой
На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог
Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
В Абакане в республиканской больнице открыли новый операционный блок
В Абакане в хирургическом корпусе республиканской больницы открыли новый операционный блок, самый современный в Хакасии, передает ОТР.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких смертельных болезней
Ученые доказали, что кашель может быть симптомом нескольких смертельно опасных болезней.
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье
Губернатор оценил работу регионального минздрава на три с минусом
В понедельник, 24 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев оценил работу Министерства здравоохранения Пензенской области в уходящем году на три с минусом.
Обновлено в 02:11
Здоровье
На развитие медицины из регионального бюджета направят 15 миллиардов
Более 15 миллиардов рублей направят в следующем году на реализацию Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Нижегородский минздрав обязали упростить процедуру выдачи лекарств
По мнению прокуратуры, действия региональный минздрава приводят к тому, что процедура назначения лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови затягивается.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Детские сады в Москве столкнулись с эпидемией ротавируса и ОРВИ
Чтобы снизить вероятность возникновения эпидемии, столичные воспитательные и учебные учреждения проводят профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия.В настоящее время в Москве уже прогрессируют ротавирусная и острая респираторная вирусная инфекции.
Обновлено в 03:39
Здоровье
О чем говорит желание спать дольше 8 часов
В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Калужские пенсионеры звонят в скорую из-за синдрома одиночества
Ранее сообщалось, что калужские скорые будут приезжать к больному как такси.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом
Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев.
Обновлено в 04:28