Здоровье

Врачи рассказали о способах избежать похмелья 1 января
Известия
вчера в 20:29

Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, каким рекомендациям необходимо следовать в Новый год, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.
Известиявчера в 20:29
с чего всё началось

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, так как оно нанесет наименьший вред организму.
РИА Новостивчера в 19:15

Подробнее о событии

Медик объяснила, как избежать похмелья после Нового года

URA.Ru03:18

Врачи дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января

RT на русскомвчера в 23:15

Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год

Life.ruвчера в 22:02

Врачи рассказали о способах избежать похмелья 1 января

Известиявчера в 20:29

Врачи рассказали, как избежать похмелья

Газета.Ruвчера в 20:10

Как избежать похмелья 1 января. Советы врача

Телеканал 360°вчера в 20:00

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

РИА Новостивчера в 19:15
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Здоровье

Поликлиники Казани в каникулы переведут на праздничный график работы

С 1 по 8 января поликлиники перейдут на праздничный график и будут работать с 09.00 до 17.00.
Обновлено в 00:33
Здоровье

Родители-веганы довели ребенка до рахита диетой без мяса

Обновлено в 03:50
Здоровье

В областном онкологическом диспансере освоена операция Штудера

Обновлено в 04:24
Здоровье

В России состоится форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+»

Проведение форума намечено на 13 февраля 2019 года, сообщили в Минздраве РФ.
Обновлено в 04:31
Здоровье

«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой

На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог

Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье

В Абакане в республиканской больнице открыли новый операционный блок

В Абакане в хирургическом корпусе республиканской больницы открыли новый операционный блок, самый современный в Хакасии, передает ОТР.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких смертельных болезней

Ученые доказали, что кашель может быть симптомом нескольких смертельно опасных болезней.
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье

Губернатор оценил работу регионального минздрава на три с минусом

В понедельник, 24 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев оценил работу Министерства здравоохранения Пензенской области в уходящем году на три с минусом.
Обновлено в 02:11
Здоровье

На развитие медицины из регионального бюджета направят 15 миллиардов

Более 15 миллиардов рублей направят в следующем году на реализацию Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Нижегородский минздрав обязали упростить процедуру выдачи лекарств

По мнению прокуратуры, действия региональный минздрава приводят к тому, что процедура назначения лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови затягивается.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Детские сады в Москве столкнулись с эпидемией ротавируса и ОРВИ

Чтобы снизить вероятность возникновения эпидемии, столичные воспитательные и учебные учреждения проводят профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия.В настоящее время в Москве уже прогрессируют ротавирусная и острая респираторная вирусная инфекции.
Обновлено в 03:39
Здоровье

О чем говорит желание спать дольше 8 часов

В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.
Обновлено в 01:29
Здоровье

Калужские пенсионеры звонят в скорую из-за синдрома одиночества

Ранее сообщалось, что калужские скорые будут приезжать к больному как такси.
Обновлено в 04:10
Здоровье

Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев.
Обновлено в 04:28
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