Здоровье

Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей неделиРИА Новости 20:08

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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