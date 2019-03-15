Здоровье
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофеLenta.ru 20:13
Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление. Более полутора часов врачи спать днем не рекомендуют — перебор приводит к обратному эффекту.
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с чего всё началось
Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Агентство Москва02:00
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь в мечети в Новой Зеландии
Неизвестный открыл огонь по людям в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает газета New Zealand Herald.
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.
Обновлено в 16:38
Космос
Астронавты продолжат летать к МКС на «Союзах»
Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев отмечал, что американские корабли, которые будут наравне с «Союзом» доставлять экипажи к МКС, позволят обеспечить дублирование и увеличить надежность МКС.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Политика
В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ
Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Аргентина назвала причину катастрофы подлодки «Сан-Хуан»
Глава аргентинского флота Давид Бурден заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября 2017 года, затонула в результате взрыва.
Обновлено в 21:48
Общество
Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку
Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Обновлено в 22:40
Политика
Госдеп США заявил об угрозе стране от 50 стран мира
Не менее 50 стран мира могут нанести ущерб Соединенным Штатам, заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кирон Скиннер в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 22:14
Общество
Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве
Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено в 22:00
Политика
Саакашвили отказался от политических амбиций на Украине
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину в первый день после того, как нынешний президент страны Петр Порошенко не будет переизбран.
Обновлено в 22:56
Хоккей
Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
"Вашингтон" на выезде обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и голом в пустые ворота.
Обновлено в 21:41
Политика
Герман Греф увидел главную проблему России в госуправлении
Глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России», заявил, что главная проблема страны заключается в «отсутствии эффективной системы государственного управления».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Во Владивостоке строитель погиб при обрушении стены
Один рабочий погиб, второй пострадал при обрушении стены во время ремонта в одном из домов во Владивостоке.
Обновлено в 21:28
Автоспорт
Даниил Квят показал седьмое время в Мельбурне
Россиянин Даниил Квят на STR14 (Scuderia Toro Rosso) показал седьмое время – 1:24,832 минуты.
Обновлено в 22:55
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Мужчина принес в американскую школу АК-47, чтобы защитить своего сына
В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который принес в школу автомат АК-47 для того, чтобы защитить своего сына.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
В Совбезе заявили о переброске войск НАТО к границам России
"Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Обновлено в 17:44
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX
Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Обновлено в 16:36
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Общество
В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.
Обновлено в 13:02
Политика
Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России
Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.
Обновлено в 09:49
Интернет
Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа
Сотрудница американской компании Google установила рекорд в точности вычисления числа пи — математической постоянной, равной отношению длины окружности к ее диаметру.
Обновлено в 20:29
Футбол
Назван состав «Краснодара» на матч с «Валенсией»
Обновлено в 13:10
Происшествия
Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ
На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В Мытищах киллерами убит мужчина
Обновлено в 11:30
Здоровье
В России собираются избавить молоко от антибиотиков
В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции.
Обновлено в 22:58
Экономика
Правительство РФ нашло замену «опасным» Boeing 737 МАХ
В правительстве нашли замену «опасным» американским лайнерам Boeing 737 МАХ.
Обновлено в 22:32
Экономика
Мутко предложил выделить 9 млрд рублей на завершение долгостроев
Проблемы обманутых дольщиков в 26 регионах России могут быть решены в течение полугода, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 13:10