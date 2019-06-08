Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозгаАфиша Daily 06:13
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома. Медицинские работники настаивают на срочной госпитализации, пишет правозащитник Павел Чиков.
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