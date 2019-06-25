Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравленияRT на русском вчера в 18:38

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен. По мнению специалиста, в рассматриваемой истории много несоответствий.
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Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru
 заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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