Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравленияRT на русском вчера в 18:38

с чего всё началось

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен. По мнению специалиста, в рассматриваемой истории много несоответствий.

Политика В Раде предложили Зеленскому приостановить членство Киева в ПАСЕ Зампредседателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация предложит президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, после того как ассамблея решила вернуть представителей России.

Политика На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Политика Украинцы выступают за прямой диалог с российской стороной Был задан вопрос, должен ли президент Украины пойти на прямой диалог с Россией.

Транспорт Горэлектротранс представил концепцию скоростного трамвая в Саратове О будущей модернизации транспортной сети рассказал заместитель руководителя горэлектротранса Павел Кузнецов.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.

Экономика Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К» Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Шоу-бизнес Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Происшествия На пенсионерку из Челябинска завели дело из-за комментария «ВКонтакте» Женщина положительно отозвалась в соцсети о студенте из Архангельска, который устроил взрыв в приёмной ФСБ.

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Общество Росреестр изменил данные о владельце особняка подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".

Политика Мэром Липецка стала Евгения Уваркина Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.

Футбол «Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации Московский «Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил нападающего железнодорожников Федора Смолова с защитой кандидатской диссертации.

Шоу-бизнес Бородина показала, как старшая дочь учит сестру английскому Сегодня Ксения выложила забавное видео, на котором ее старшая дочь Маруся учит маленькую Теону английскому языку.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.

Политика Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Армия и оружие Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Армия и оружие ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине, об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Авто Самый дорогостоящий кроссовер модели Audi Q3 стоит 46740 долларов Компания Audi предложит на рынке кроссовер модели Q3, новинку в самой дорогостоящей версии оценили в 46,740 тыс. долларов (2,940 млн рублей).

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.