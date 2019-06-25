Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравленияRT на русском вчера в 18:38
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен. По мнению специалиста, в рассматриваемой истории много несоответствий.
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с чего всё началось
Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.RT на русском05:51
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«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова
Комсомольская правдавчера в 12:47
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