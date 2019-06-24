Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравленияRT на русском вчера в 18:38

с чего всё началось

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен. По мнению специалиста, в рассматриваемой истории много несоответствий.

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