Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравленияRT на русском вчера в 18:38

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен. По мнению специалиста, в рассматриваемой истории много несоответствий.
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

РИА Новостивчера в 23:28

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

RT на русскомвчера в 18:38

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Газета.Ruвчера в 17:14

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Известиявчера в 17:26

Причины совсем иные: Медики нашли очевидные нестыковки в истории «отравившегося» Алибасова

Царьградвчера в 18:17

В истории Бари Алибасова увидели нестыковки

Lenta.ruвчера в 17:29

«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова

Комсомольская правдавчера в 12:47
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Шоу-бизнес

Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни

Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Береза.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика

Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов

Ранее ведомство уточнило признаки, по которым моногорода определяют как проблемные.
Обновлено в 02:00
Происшествия

После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации

Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.
Обновлено в 02:28
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Наука

Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска

Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено 23 июня в 07:24
Происшествия

В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В России задумали создать шорт-лист дефицитных рабочих профессий

В России могут создать национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым наблюдается острая нехватка специалистов.
Обновлено в 02:35
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Авто

Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus

Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено вчера в 04:09
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горе от ума» Радищеву

Обновлено в 02:16
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка Америки

В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0.
Обновлено в 01:07
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Против главы Калининского района завели дело о получении взятки

Глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ).
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Наука

Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование

Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено 22 июня в 05:39
Экономика

Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле

Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на перспективной колесной платформе "Бумеранг" приступит к государственным испытаниям этим летом.
Обновлено в 02:58
Космос

При возвращении «Союза» произошла нештатная ситуация

Обновлено в 01:43
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России

По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Религия

Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ

В целом все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине - во главе с митрополитом Онуфрием - и молятся за нее.
Обновлено в 02:50
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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